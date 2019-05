Mais Imaginarius apresenta novas identidades artísticas

19.º Imaginarius – Festival Internacional de Teatro de Rua

Mais de 180 propostas de 40 nacionalidades diferentes, em sete disciplinas artísticas, concorreram, este ano, ao Mais Imaginarius, um concurso de criações artísticas que abre as portas do Festival Imaginarius a artistas emergentes que pretendem mostrar o seu trabalho, testando formatos e modelos, rumo à construção de novas identidades artísticas.

Do circo ao teatro, da performance ao multidisciplinar, da música à dança, passando pela arte digital, intervenção e instalação, são várias as disciplinas artísticas dos 20 espetáculos selecionados e que vão acontecer, entre 23 e 25 de maio, no espaço público do Centro Histórico de Santa Maria da Feira, mas também no Museu Convento dos Lóios, no Mercado Municipal e na Casa do Moinho. Todos os espetáculos têm estreia nacional no Festival Imaginarius e chegam de vários pontos do mundo

