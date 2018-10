Inaugurado em Rio Meão novo balcão da Caixa de Crédito Agrícola

Rio Meão tem agora, ao seu dispor, um novo serviço. No passado dia 15 de Outubro, foi inaugurado um novo balcão da Caixa de Crédito Agrícola. Fazendo jus ao lema “um banco nacional com pronúncia local” o Crédito Agrícola aposta num serviço de proximidade para servir a freguesia de Rio Meão e as localidades vizinhas. Situada na Avenida de Santiago nº 205, esta nova agência vem dar seguimento à estratégia de crescimento em que o banco tem apostado nos últimos anos, sendo esta já a sexta agência do concelho de Santa Maria da Feira.

A inauguração registou a presença de muitos convidados, sendo de destacar a de Henrique Teixeira, presidente do Conselho de Administração do Crédito Agrícola de Vale do Sousa e Baixo Tâmega, e do Presidente da Câmara Municipal, Emídio Sousa, assim como do presidente da junta local, Mário Jorge Reis.

Na sua intervenção, Henrique Teixeira agradeceu a presença de todos os que contribuíram para a abertura da nova agência e congratulou particularmente a “jovem equipa do novo balcão”. O dirigente deixou ainda rasgados elogios à Camara Municipal e à Junta de Freguesia, pela forma como acolheram o projecto. “O nosso objectivo principal é garantir que o mesmo grau de satisfação que impera noutros balcões da Caixa se repercuta neste novo espaço”, acrescentou.

