Incêndio na Escola Primária de Milheirós de Poiares controlado em pouco tempo

No dia 3 de Janeiro deflagrou um incêndio na biblioteca na Escola Primária de Milheirós de

Poiares. O alerta foi dado às 15h59 e o fogo foi dado como extinto às 16h24. Ao contrário do

que foi noticiado pelos órgãos de comunicação nacionais, o incêndio não obrigou à evacuação

do estabelecimento de ensino.

O Comandante dos Bombeiros de Arrifana, Joaquim Teixeira explica que foi enviada para o

local uma viatura com seis homens, que em pouco mais de vinte minutos extinguiram o

incêndio. “A informação que tenho é que havia poucos alunos e que estavam no recreio,

estavam naquelas actividades de tempos livres, e foram retirados por questões de segurança”-

adianta Joaquim Teixeira.

O comandante dos Bombeiros de Arrifana afirma ainda que o fogo “foi confinado à área da

arrecadação onde está o sistema de aquecimento”. De acordo com o responsável “não haverá

razão para a escola ser fechada, o que não sei é se o sistema de aquecimento ficou ou não a

funcionar” – adiantou.