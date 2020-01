Indaqua Feira com performance exemplar na gestão de água e saneamento

Entidade gestora é a mais premiada a nível nacional

A Indaqua Feira volta a ver a sua performance reconhecida pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) em 2019, tendo sido a entidade gestora distinguida com o maior número de Selos de Qualidade a nível nacional. Pelas mãos da Secretária de Estado do Ambiente, Inês Santos Costa, foi entregue o “Prémio de excelência do serviço de saneamento de águas residuais urbanas”, que o diretor Geral da Indaqua Feira, Ricardo Grazina, recebeu na companhia de Vítor Marques, Vereador do Ambiente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. A estes somam-se o “Selo de qualidade em abastecimento público de água”, “Selo de qualidade em saneamento de águas residuais urbanas”, “Selo de qualidade exemplar da água para consumo humano”, também conquistados pela concessionária.

Este reconhecimento “é o resultado do compromisso da Indaqua em prestar um serviço de excelência à população de Santa Maria da Feira, assente num investimento substancial em infraestruturas, assim como num know how e competência técnicos ao nível dos melhores do mundo. É algo que naturalmente nos enche de orgulho, mas igualmente de responsabilidade, para fazer sempre mais e melhor pelos feirenses”, afirma Ricardo Grazina, diretor geral da Indaqua Feira. Recorde-se que o “Selo de Qualidade ERSAR 2019” distingue as entidades que asseguraram o cumprimento de um conjunto de critérios rigorosos, desde a qualidade da água para consumo, ao seu uso eficiente, o abastecimento público e o saneamento de águas residuais urbanas, áreas em que a INDAQUA conseguiu conquistar a excelência e a única com atribuição de selo de qualidade em todas as categorias premiadas.

