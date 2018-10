Inscrições abertas para Jornadas de Educação

Estão abertas as inscrições para as XII Jornadas de Educação, que terão lugar no Europarque, em Santa Maria da Feira, nos dias 11, 12 e 13 de outubro. A iniciativa reunirá várias individualidades que, ao longo de três dias, vão refletir e abordar vários conteúdos em torno da temática “Da Escola que Temas à Escola que Queremos”. Os interessados em participar nas XII Jornadas da Educação devem inscrever-se através do formulário on-line disponível em https://goo.gl/UR8b4d . Para mais informações, deve contactar através do telefone 256 370 888 ou e-mail jornadasdaeducacao@cm-feira.pt. As inscrições são gratuitas, mas limitadas à lotação da sala.

As XII Jornadas da Educação visam fomentar a reflexão e a abordagem em torno dos valores da família, dando especial atenção à infância e adolescência. “Como qualificar para o melhor futuro?”, “Século XXI, que educação?”, “Novas perspetivas sobre a educação inclusiva” são os subtemas da 12ª edição que, a par dos workshops “Segurança online. Como segurar os miúdos?”, “Ser professor: liderar e motivar em sala de aula com inteligência emocional” e “Por dentro d’o crescer do ler: práticas pedagógicas”, pretende ser também uma oportunidade para a partilha de boas práticas de alguns projetos educativos.

Todo o programa do evento tem interpretação em Língua Gestual Portuguesa.

