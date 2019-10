Inscrições abertas para Jornadas da Educação

Dias 17, 18 e 19 de outubro no Europarque

Ao longo de três dias, a Cidade dos Eventos acolhe o maior debate sobre Educação que se realiza anualmente em Santa Maria da Feira. Os conteúdos, em 2019, revolvem em torno da temática ‘Da Escola que Temos à Escola que Queremos’.

As XIII Jornadas da Educação, que decorrem entre os dias 17 e 19 de outubro no Europarque, visam fomentar a reflexão e a abordagem em torno dos valores da família, dando especial atenção à infância e adolescência. Pelo segundo ano, o evento decorre em parceria com o Fórum Bizfeira, que tem lugar a 17 de outubro e onde se debaterá ‘O Futuro do Trabalho’.

O tema das Jornadas é ‘Da Escola que Temos à Escola que Queremos”, e durante os três dias serão abordados ‘O Pensamento Divergente – A Disparatologia’, ‘A Escola que Construiu uma ‘Fábrica’ para Gerir as Emoções das Crianças’, e partilhadas boas práticas de alguns projetos educativos. No último dia, há um conjunto de workshops à disposição, como ‘Sorria, estamos a falar de Matemática! A Importância do Exemplo… Dicas para os Pais…’, ‘A Inteligência emocional ao serviço do Professor: Conhecer-me para transmitir Conhecimento’, entre outros.

