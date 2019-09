Inscrições abertas para voluntariado

Programa emili@

O programa municipal que dinamiza sessões formativas gratuitas de informática e acesso à Internet arranca em outubro e as inscrições para quem estiver interessado na prática de voluntariado estão abertas.

As inscrições estão abertas para voluntariado no programa emili@. Os interessados, com conhecimentos de informática e interesse na prática de voluntariado podem submeter a inscrição para realização do voluntariado através do link: https://forms.gle/9DTDHuxwcL6ywXmj9.

Emili@ é um programa da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira que dinamiza sessões formativas gratuitas de informática e acesso à Internet em diversos pontos do Concelho. Destina-se a todos os adultos com idade igual ou superior a 60 anos, residentes no concelho de Santa Maria da Feira, que pretendam aprender ou saber mais sobre as novas tecnologias e o uso da Internet.

