Investigadora apela a maior visibilidade para doenças respiratórias

3º Congresso Internacional sobre Infeções Associadas aos Cuidados de Saúde, no Europarque, reuniu cerca de 700 profissionais de saúde de diversos países

Nos passados dias 23, 24 e 25 de outubro realizou-se, no Europarque, o 3º Congresso Internacional sobre Infeções Associadas aos Cuidados de Saúdes em Santa Maria da Feira abordando o tema sobre as razões da elevada taxa de mortalidade por pneumonia em Portugal.

A investigadora Cátia Caneiras pediu, na passada sexta-feira, uma maior visibilidade para as doenças respiratórias em Portugal e criticou o Ministério da Saúde por não ter colocado “nem uma frase” sobre o tema no “Retrato da Saúde 2018″. Cátia Caneiras recordou que o país, em 2015, era o que tinha maior taxa de mortalidade por pneumonia na União Europeia, citando o relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) de 2018. “O que não deixa de ser curioso é que quando passamos do relatório da OCDE para o relatório do Ministério da Saúde e verificamos o retrato da saúde em Portugal, nem uma frase é dada às doenças respiratórias”, referiu. Ainda durante o discurso, revelou que a DGS [Direção-Geral da Saúde] tem o programa nacional para as doenças respiratórias, que, no seu último relatório, apontou para que 70% dos internamentos por doenças respiratórias são devido a pneumonias bacterianas e falou também na importância de associar a “área respiratória e das pneumonias às infeções associadas aos cuidados de saúde”.

