Isvouga organiza praxe solidária em parceria com a Cruz Vermelha

A Comissão de Praxe e a Associação Académica do ISVOUGA cooperaram com a Cruz Vermelha numa acção de praxe solidária, entre a passada sexta-feira, 27 de Outubro, e o passado domingo. A iniciativa contemplou a recolha de alimentos junto do Continente de Arrifana e de S. João da Madeira, sendo os bens recolhidos posteriormente distribuídos pela delegação de S.João da Madeira da Cruz Vermelha por famílias carenciadas. Renato Sá, membro da Comissão de Praxe e da Associação de Estudantes do ISVOUGA, afirma “sempre ter existido vontade” de realizar acções de praxe deste cariz, mas que a possibilidade “nunca existiu”, até agora. “Há coisas para as quais gostamos de convidar as pessoas, e não de as obrigar. Chegar perto de alguém, em contexto de praxe, e dizer-lhe que vai ser forçado a passar o fim de semana em formato de voluntariado, acaba por não ser digno, e o próprio propósito solidário acaba por se perder. A mudança que estamos a tentar implementar tem muito a ver com as mentalidades, já que hoje em dia os mais jovens são mais voltados para questões de voluntariado e solidariedade” – considera o responsável.

