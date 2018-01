ITAF concebe peça que simboliza o ponto de encontro entre as gentes da terra e o Jornal N

É um pousa-jornais e vai estar nos postos de venda a partir do próximo dia 22 de Janeiro. Foi concebido pela ITAF a desafio do Jornal N numa parceria inovadora e representa o olhar transparente sobre as Terras de Santa Maria.

A ITAF – Indústria Transformadora de Alumínio e Ferro, líder na área de negócios do alumínio e PVC, tem como lema “se fosse fácil não era para nós” e em pouco tempo concluiu uma peça útil de design que estará nas bancas dentro e fora do concelho de Santa Maria da Feira.

