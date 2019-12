Gabinete de Apoio ao Emigrante marca presença

Reconhecendo a importância do empreendedorismo, o Gabinete de Apoio ao Emigrante do Município de Santa Maria da Feira esteve presente no IV Encontro de Investidores da Diáspora, que decorreu de 12 a 14 de dezembro em Viseu. Uma oportunidade de partilhar experiências e aprofundar conhecimento sobre mecanismos de apoio ao investimento.

O Município reconhece, através da sua participação, a importância estratégica e peso económico do empreendedorismo das comunidades portuguesas, nas dimensões do investimento e internacionalização, para o concelho de Santa Maria da Feira. O IV Encontro de Investidores da Diáspora, que contou com a Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, foi promovido pelo Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora, em parceria com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-C) e a Comunidade Intermunicipal de Viseu-Dão-Lafões, com o apoio da Câmara Municipal de Viseu.

