Já estão abertas as inscrições para Meninas fogaceiras

A Câmara Municipal de Santa Maria da Feira vai receber, até 11 de Janeiro, as inscrições para a participação das meninas do concelho no Cortejo Cívico e tradicional Procissão da Festa das Fogaceiras, celebrada a 20 de Janeiro. Na primeira semana de Janeiro, a ficha de inscrição será distribuída às meninas através das escolas e encontra-se, desde já, disponível on-line, no portal da Câmara Municipal, em www.cm-feira.pt (separador Cultura/Festa das Fogaceiras). Depois de preenchida e assinada pelo encarregado de edução, poderá ser entregue nas EB1 e EB2,3 do concelho, nas paróquias e no Cantinho da Fogaceira (Loja Interactiva de Turismo, entre 2 e 11 de Janeiro). Para poderem participar, as meninas terão de completar, no mínimo, 8 anos até ao final de 2018. O vestido e todos os acessórios, incluindo os sapatos, terão de ser integralmente brancos, não sendo permitido o uso de bege ou de qualquer outra cor.

Para mais informações, os interessados devem contactar através do telefone 256 370 814 ou e-mail cantinho.fogaceira@cm-feira.pt.

