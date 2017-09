Já há um Escape Room em Santa Maria da Feira

“Sair de uma sala fechada à chave a perseguir pistas misteriosas e desvendar enigmas – esta é uma tendência nas maiores cidades do mundo, e Ivo Pinto trouxe o conceito para Santa Maria da Feira. A Locked In abriu em Agosto com um jogo Escape, mas já tem outra sala preparada para desafiar os feirenses até ao final de Setembro. O Jornal N foi experimentar e foi apanhado.

Ivo Pinto conheceu os Escape Rooms no Porto, em Maio, e decidiu trazer o conceito para Santa Maria da Feira. É de Santa Maria de Lamas e vive em Nogueira da Regedoura, mas decidiu que era no centro histórico da Feira que iria dar inicio à aventura dos Escape Rooms. “O principal objectivo seria ter loja no centro histórico porque a vida nocturna aqui evoluiu muito, e esta zona é frequentada pela faixa etária dos 20 aos 30 anos, que é o foco principal deste tipo de negócio”.

Apesar de serem estas as faixas etárias a desafiar o engenho e arte, o jogo proposto está construído para todas as idades a partir dos 12 anos. “Já tivemos um grupo que eram os quatro netos e o avô, e o avô gostou bastante e conseguiram sair da sala a tempo” – lembra.

As portas da Locked In abriram em plena Viagem Medieval, no dia 6 de Agosto, por uma questão de estratégia de divulgação, e de acordo com o jovem empresário a experiência correu bem. “Durante a Viagem as pessoas estavam interessadas no evento, mas assim que acabou tivemos logo reservas, e neste momento já participaram muitos grupos na experiência” – diz.

