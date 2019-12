‘Jardins Portáteis’ promovem Biodiversidade Urbana

Parceria da Fundação de Serralves e Município feirense

O projeto Biodiversidade Urbana será apresentado, no dia 16 de dezembro, apelando à participação da comunidade na defesa da sustentabilidade da vida na Terra.

A Fundação de Serralves, através do Parque de Serralves e Serviço Educativo Ambiente, desenvolveu uma parceria ativa com o Município de Santa Maria da Feira, para reunir sinergias positivas e um posicionamento de referência, catalisador de partilha no âmbito da responsabilidade ambiental, social e cultural, enquadrada na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. O objetivo é a promoção de uma atividade que potencie a construção de cidadãos mais ativos no âmbito da sustentabilidade ambiental integrada na temática da Biodiversidade Urbana.