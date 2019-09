Jogadores do Feirense envolvidos em acidente de viação

Jovens estariam a regressar do treino quando embateram num veículo ligeiro

Na passada quinta-feira, dia 12 de setembro, uma colisão entre um veículo ligeiro e uma mota, em Rio Meão – no cruzamento do Lugar da Valada, na Rua de S. José – provocou ferimentos ligeiros nos dois jovens jogadores do Clube Desportivo Feirense que estariam a regressar do treino para casa.

As vítimas, ambas com 18 anos, pertencentes à equipa Sub-19, foram projetados em cerca de sete metros, todavia terão apenas sofrido ferimentos ligeiros. Segundo os testemunhos recolhidos pelo Jornal de Notícias, “Este cruzamento é muito perigoso e já morreram aqui várias pessoas”, afirmou Ângelo Duarte, tio de uma das vítimas. O mesmo reforçou ainda ser necessário “construir uma rotunda ou colocar algo que trave a velocidade”.

