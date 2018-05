Jornal N: Protecção de Dados

Caro(a) assinante

A partir do dia 25 do corrente mês de maio de 2018, entrará em vigor o Regulamento Geral de Protecção de Dados Pessoais, que reforça as regras relativas à protecção, tratamento e livre circulação dos dados das pessoas singulares, que também este Jornal tem implementado.

Deste modo, informamos que a Diários e Binários, Unipessoal Lda, é a entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais recolhidos aquando da subscrição da assinatura do Jornal N, sendo os mesmos tratados com as finalidades de envio do Jornal N, semanalmente. Os dados são solicitados tendo por fundamento a relação do assinante e o cumprimento de obrigações legais. Os dados serão conservados enquanto a relação de assinante se mantiver e, uma vez terminada, manter-se-ão durante os prazos legalmente previstos.

Na qualidade de titular dos dados pessoais, informamos que tem o direito de solicitar, através do contacto de email do jornal: geral@jornaln.pt , ou por correio postal registado: Rua Dr. Candido de Pinho 30 C V 1 Loja N 4520-223 Santa Maria da Feira, o acesso aos dados pessoais que lhe digam respeito, a retificação dos dados pessoais, o apagamento, a limitação do tratamento dos dados, o direito de se opor ao tratamento e o direito à portabilidade dos dados pessoais. Informamos, ainda, do seu direito de reclamação junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados.

Estamos comprometidos com a proteção e confidencialidade dos seus dados pessoais, e adotámos as medidas necessárias para prevenir, detetar e impedir o uso indevido dos seus dados pessoais.

Garantimos que os seus dados não serão transmitidos, nem comercializados a nenhuma entidade terceira.

Com melhores cumprimentos

Rui Leal

Gerente