Jovem Autarca: Candidaturas Abertas até Domingo

Arranca hoje o prazo para apresentação de candidaturas a Jovem Autarca 2018/2019. Até 14 de outubro, podem candidatar-se todos os jovens que estudam e/ou residam no concelho de Santa Maria da Feira, com idades compreendidas entre os 13 e os 17 anos. As eleições acontecem a 26 de novembro.

“Jovem Autarca” é um projeto que pretende potenciar comportamentos de cidadania, valorizar as opiniões dos jovens, suas ideias e perspetivas para o futuro. Ao assumir uma participação ativa nas decisões políticas do concelho, o jovem desempenha o papel de porta-voz dos seus pares, sendo corresponsável pela gestão de um orçamento que lhe é atribuído e procurando concretizar os projetos que idealizou, numa lógica de diálogo e sustentabilidade