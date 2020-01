Juv-Setas celebra 31 anos dedicados ao Teatro Amador

Grupo de Sanguedo prepara nova estreia para o dia 8 de Fevereiro

O Juv-Setas – Juventude Secção de Teatro Amador de Sanguedo, foi criado em 1989 por alguns jovens que tinham gosto pela arte de representar. A carência de grupos de teatro na freguesia de Sanguedo fez com que a Juventude de Sanguedo decidisse avançar com o projeto. Assim que o projeto ganhou forma, o grupo seguiu o seu percurso com o grande objetivo de fazer teatro. Sempre acolheu bem os jovens e indivíduos de outras faixas etárias que mostrassem vontade de se integrarem num grupo dinâmico e com o compromisso de produzir peças teatrais com a regularidade exigida. Assim, ainda em 1989, começou-se a encenar as peças “Zaza” e “Duas Gatas”, que foram postas em cena em 1990.

Já em 1991, foi apresentada a peça “O Doente Imaginário”, de Molière, todas encenadas por Pedro Silva. Esta, foi talvez um dos maiores êxitos imaginários, pois a sua representação teve lugar nas mais diversas terras do distrito de Aveiro.

Leia mais na edição impressa do Jornal N.