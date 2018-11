Lia Ferreira questiona Política de inclusão

A vereadora socialista Lia Ferreira questionou a Política de Inclusão proposta para 2019, classificando o plano existente para as acessibilidades como “confuso”. “No projecto Mobilidade para Todos, a Câmara Municipal tem transporte para pessoas com mobilidade condicionada, através da disponibilização de duas carrinhas, sendo uma delas de transporte adaptado. É um apoio pontual e de cariz caritativo, não é um garante da autonomia das pessoas no território” – afirmou a vereadora, e acrescentou – “No Plano existe uma preocupação em sensibilizar para a diminuição de barreiras na mobilidade. Já não estamos nessa fase. Já estamos na fase da fiscalização, e não vejo nada neste documento que faça referência a isso”. Lia Ferreira considerou ainda a verba disponibilizada para o Turismo Acessível (20 mil euros) como “uma migalha”.