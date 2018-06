Limpezas em dia

Com a chegada do Verão e com o término do prazo dado a todos os proprietários de terrenos, o Jornal N falou com Vítor Marques, vereador do Pelouro da Proteção Civil, Ambiente, Saúde e Espaços Verdes para tentar perceber de que forma o Munícipio iria agir relativamente a esta matéria.

JornaL N- A Câmara Municipal teve de limpar alguns terrenos? E como é que se procedeu a essa limpeza?

Vítor Marques – Sim. Efetivamente a Câmara Municipal efetuou a limpeza de diversos terrenos tendo recorrido a uma série de procedimentos simplificados de serviços de forma a dar uma resposta célere à gestão de combustível, complementado com um ajuste direto a que se refere o artº 2 do decreto lei nº 8772017 de Julho, para a realização das ações e trabalhos de gestão de combustíveis previstas no Decreto Lei 124/2006, de 28 de Junho na sua redação atual.

Jornal N – Como é que a Câmara Municipal vai executar a fiscalização de limpeza dos terrenos?

Vítor Marques – A competência da fiscalização é da competência de uma série de identidades que estão previstas no n.º 1 do art.º 37.º do Decreto Lei 124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual, mas com maior incidência por parte da G.N.R.

Contudo, temos dois fiscais e alguns colaboradores a efetuar essa fiscalização.

