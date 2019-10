Mais Imaginarius aberto a artistas nacionais e internacionais

Candidaturas a decorrer até 31 de outubro

O Imaginarius – Festival Internacional de Teatro de Rua continua a dar espaço a artistas emergentes, nacionais e internacionais, que denotem vontade de mostrar as suas criações artísticas em espaço público, lançando, neste contexto, o Mais Imaginarius – concurso de criadores emergentes para o espaço público. O período para apresentação das candidaturas está a decorrer até 31 de outubro.

O concurso internacional Mais Imaginarius abre, anualmente, o desafio a artistas para apresentação de propostas que abordem o espaço público nas suas mais diversas perceções, testando formatos e modelos, rumo à construção de novas identidades artísticas, num diálogo de criação artística contemporânea com o património cultural e natural de Santa Maria da Feira. Esta secção do Imaginarius assume-se, portanto, como um espaço de experimentação artística no espaço público, permitindo a participação de diversas linguagens artísticas, dentro da programação oficial da 20.ª edição do Festival Internacional de Teatro de Rua – Imaginarius, que irá decorrer entre 28 e 31 de maio de 2020, subordinado ao tema o(s) Mito(s).

Podem apresentar-se nesta competição internacional projetos criativos de artistas e companhias nacionais e internacionais, nas seguintes disciplinas artísticas: Teatro, Dança, Música, Circo, Performance, Instalação, Arte Digital, Arte Urbana e Multidisciplinar.

Leia mais na edição impressa do Jornal N.