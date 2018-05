Sua majestade, Alferes Pereira, Rei da Viagem Medieval 2018

Foi a 27 de Abril que foi anunciado o Rei da 22ª edição da Viagem Medieval em Terra de Santa Maria. Alferes Pereira será o rosto do cartaz promocional da XXII Viagem Medieval em Terras de Santa Maria, que terá como figura central o rei D. Pedro I.

Natural e residente na freguesia de Pigeiros, Alferes Pereira é apaixonado por história, teatro e cinema, e tem experiência de actor. Na sua escolha para D. Pedro I foi determinante a constituição física, a expressão vincada do rosto, o à-vontade perante as câmaras, bem como o gosto e a disponibilidade total demonstrada para o evento, quer em acções promocionais quer em momentos de recriação histórica integrados no programa. Longe de ser desconhecido do público feirense, Alferes demonstrou no casting de selecção “um enorme orgulho em personificar tão ilustre figura da nossa história”, considerando o evento “de excelência”. Alferes Pereira é agente imobiliário independente, mas tem um vasto percurso ligado ao associativismo local, estando actualmente ligado de forma mais activa ao Festival de Cinema Luso-Brasileiro e ao Cineclube da Feira.

