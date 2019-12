Márcio Correia não se recandidata ao Orfeão da Feira

Após dois mandatos sucessivos. Decisão obedece a uma “lógica de renovação”

Márcio Correia não se recandidata a novo mandato no Centro de Cultura e Recreio do Orfeão da Feira nas próximas eleições para o triénio de 2020 a 2023. Após dois mandatos sucessivos é uma decisão que nasce de “forma natural” e que obedece “a uma lógica de renovação e mudança que defende para o Orfeão da Feira e instituições onde exerce cargos” – afirma o responsável, em comunicado de imprensa. O percurso no Orfeão da Feira está concluído, sendo que a associação “está bem e recomenda-se”. Assume que é uma instituição de cultura com “vida”, com “criatividade”, aberta à sociedade, tendo um projeto de ensino artístico alternativo e atual. Nestes últimos 5 anos foram concretizados vários projetos com produção própria, onde “se sentiu que as pessoas aderiram, esgotou-se por diversas ocasiões o Cineteatro António Lamoso, e o salão nobre do Orfeão da Feira”.

