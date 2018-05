Margarida Gariso pede mais transparência à autarquia

Margarida Gariso, vereadora do PS destacou na Reunião de Câmara da última semana o resultado de um estudo sobre a transparência das Câmaras Municipais e mostrou-se insatisfeita com os números vindos a público.

“O município tem baixado a sua posição, só do ano passado para este ano desceu de 214 para 227, e já tinha descido no ano anterior. A Câmara obteve zero no indicador da contratação pública” – afirmou Margarida Gariso.

A vereadora socialista frisou que “no índice da transparência económica felizmente conseguiu os 100%”. Emídio Sousa começou por admitir que o website da Câmara Municipal é antigo e garantiu que será remodelado em breve. “O índice é de análise ao site, e este índice é feito por alguém preguiçoso, porque a informação está lá. O problema é que o nosso site tem alguns anos e já estamos a planear a contratação de uma empresa para o melhorar” – adiantou.

Leia mais na edição impressa do Jornal N ou assine a versão digital aqui