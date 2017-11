Margarida Gariso quer Ministério Público a investigar o Arrifanense

A vereadora socialista afirmou ontem, em Reunião de Câmara, que viu com “preocupação” as notícias vindas a público sobre a penhora do relvado sintético do Arrifanense. “Já participaram ao MP (Ministério Público) os falsos documentos ou declarações aquando da atribuição do subsídio?” – perguntou ao executivo. Para Margarida Gariso, como a obra beneficiou de um subsídio de 50% do valor por parte da autarquia, “há uma nebulosa que carece de esclarecimento”. A vereadora afirmou que “o documento entregue pelo clube não foi verdadeiro, ou a empresa não estaria a penhorar o relvado”. Emídio Sousa insurgiu-se sobre essa possibilidade e garantiu que toda a documentação entregue pelo clube à autarquia está correcta, “e a obra foi feita”. “Se há alguma coisa a debater é entre o clube e a empresa” – defendeu o presidente da Câmara. “O que está em causa é uma colectividade do concelho que tem 300 crianças a praticar desporto” – avisou o autarca. Mas Margarida Gariso considerou que “o dinheiro é dos contribuintes”, e adiantou que quer esclarecimentos “doa a quem doer”.

