“Maria” dá honra aos Lóios

O Museu Convento dos Lóios, em Santa Maria da Feira, foi distinguido pela Associação Portuguesa de Museologia com uma menção honrosa, pela exposição de Arte Sacra “MARIA: Culto e Devoção – Títulos de Fé na Arte”, dedicada à temática Mariana. A cerimónia decorreu no dia 25 de maio, no Museu dos Coches, em Lisboa.

No ano em que Portugal celebrou o Centenário das Aparições de Fátima e a canonização dos beatos Francisco e Jacinta Marto, o nosso concelho, através do Museu Convento dos Lóios, associou-se às celebrações e promoveu esta exposição temporária. Uma homenagem à devoção secular do povo português, em particular das gentes de Santa Maria da Feira, à padroeira de Portugal, Santa Maria.

