Matilde Margalho vence Mostra Musical do Atlântico

A violinista feirense Matilde Margalho trouxe o primeiro lugar da 6ª Mostra Musical do Eixo Atlântico, que decorreu nos dias 5 e 6 de Maio em Vila Real. A jovem violinista vencedora da categoria B, representou o município de Santa Maria da Feira, juntamente com Luzia Lima, ambas alunas de Alexandra Trindade e Augusto Trindade, da Academia de Música de Paços de Brandão.

A Mostra Musical do Eixo Atlântico foi criada em 2008 e tem como principal objectivo reconhecer, promover, premiar e difundir a prática da música, apoiando os músicos intérpretes que pelo seu valor e interesse possam contribuir para a difusão do gosto pela Música da Galiza e do Norte de Portugal, favorecendo a inovação, a qualidade, a interacção e a renovação no panorama musical do Eixo Atlântico.

