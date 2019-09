Médica Ana Castro representa Portugal em Hong Kong

Diretora clínica da Lenitudes Medical Center & Research em congresso oncológico

Faz parte da direção da European Organisation for Research and Treatment of Cancer e da board da European Head and Neck Society, é presidente do Grupo de Estudos de Cancro de Cabeça e Pescoço e diretora clínica da Lenitudes Medical Center & Research, em Santa Maria da Feira, e vai representar Portugal no terceiro encontro internacional de Oncologia da Cabeça e Pescoço 2019, que se realiza em Hong Kong de 30 de agosto a 1 de setembro. Especialista em cancro da cabeça e pescoço, é a única portuguesa presente no evento.

Com mais de 50 oradores – oriundos de praticamente todos os continentes -, o evento vai promover debates e programas de compreensão sobre tecnologias de ponta, investigação e práticas clínicas no que diz respeito a este tipo de cancro. Cada um dos especialistas vai partilhar as suas experiências nas áreas da otorrinolaringologia, oncologia, cirurgia e investigação. Ana Castro é já presença habitual em eventos mundiais dedicados à oncologia, sendo uma das mais reputadas especialistas portuguesas no ativo.

