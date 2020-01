Mestre António Joaquim expõe novos trabalhos

“Pequenos Formatos, Aguarelas” inaugurada a 19 janeiro

Inspiradas e trabalhadas durante os últimos dois anos, a nova coleção de aguarelas do Mestre António Joaquim, pintor feirense que já conta com 94 primaveras, será apresentada ao público no próximo dia 19 de janeiro, às 15h30, no Museu Convento dos Lóios.

O consagrado autodidacta pintor feirense, considerado um dos mais qualificados paisagistas, conta já com 94 primaveras e apresenta, nesta exposição, uma coleção de 38 aguarelas inspiradas e trabalhadas durante os dois últimos anos. A exposição estará patente até ao dia 8 de março, podendo ser visitada de terça a domingo, com entrada gratuita.

