De Milheirós ao Peito

Foi na passada sexta-feira, 5 de Outubro, que um grupo composto por centenas de milheiroenses e também habitantes de outras freguesias do concelho de Santa Maria da Feira, se agregou no Estádio Marcolino de Castro, para lutar contra a integração da freguesia de Milheirós de Poiares no concelho de São João da Madeira. Lia-se “Com Milheirós ao Peito” na tarja ostentada, fazendo referência às palavras de ordem do CD Feirense. A mensagem acabaria por ser retirada aos protestantes ao intervalo do jogo, por intervenção das forças policiais. Na primeira pessoa, os manifestantes presentes expressam as motivações por detrás do acto.

