“O Morgado de Fafe Amoroso” chega ao Cineteatro António Lamoso

O convite surgiu a Linda Rodrigues, encenadora profissional, por parte do grupo de teatro de Argoncilhe. O objetivo? Reavivar o teatro que “estava um pouco esquecido” naquela vila. O convite foi aceite imediatamente e tinha apenas um critério. Os atores queriam fazer comédia.

“Eu não queria que fosse apenas uma comédia para atrair público. Gostava de passar um clássico e como a minha tese de mestrado foi sobre Camilo Castelo Branco achei que era óptimo voltar a pegar neste autor com esta peça, “O Morgado de Fafe Amoroso” porque a partir do riso nós conseguimos ver-nos quase a nós mesmo e identificámo-nos com aquilo que a peça trata”, explica a encenadora.

Os ensaios começaram em Setembro de 2017. A estreia foi no dia 1 de Abril de 2018, dia de Páscoa, no próprio auditório do grupo, em Aldriz.

“Eu não posso dizer que no dia de estreia o teatro estava esgotado, não. Estava esgotadíssimo. Acho que as pessoas tinham mesmo vontade que houvesse novamente atividade numa casa que era também um bocadinho delas”, afirma Linda.

Algumas destas pessoas da “plateia” também participaram na peça, nomeadamente, na construção do cenário. Tratam-se dos pais dos alunos da EB JI de Aldriz, com quem o Grupo Recreativo fez uma parceria.

