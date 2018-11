Mosteirô ganha mais uma história

Apresentada a obra de Acácio Gomes, “Mosteirô, uma aldeia e muitas histórias”

São histórias e vivências dos séculos XVIII, XIX e XX que chegam, agora, às mãos do público. A obra “Mosteirô, uma aldeia e muitas histórias”, de Acácio Gomes, foi apresentada na passada sexta-feira, dia 9 de Novembro, pelas 17h30, no Salão Paroquial da freguesia. O autor nasceu em Agoncida (Mosteirô) e Foi jornalista de economia e finanças no semanário “Expresso”, diretor da revista “Inforbolsa”, editor do programa da RTP “Bolsa e Negócios”, comentador económico da RTP e da Antena 1 e colunista do “Semanário Económico”. Acácio Gomes é ainda autor das obras: “Os Soldados do PREC” (1977), “Os Países de Leste perante a Crise” (1980) e Coordenador e coautor do “Guia da Bolsa” portuguesa (1987)

O Executivo da Junta de Freguesia da União de Freguesias de São Miguel de Souto e Mosteirô, esteve presente ontem, com muita honra, na apresentação do livro, onde fez questão de dar os parabéns a todos os envolvidos na publicação desta obra de histórias sobre a vida dos Mosteiroenses como um marco para todas as gerações.