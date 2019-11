Mulher encarcerada em acidente rodoviário

Episódio ocorreu na freguesia de Fornos numa colisão entre uma viatura ligeira e um autocarro

No passado dia 14 de novembro, um acidente entre um autocarro e uma viatura ligeira deixou uma pessoa encarcerada e provocou dois feridos, em Fornos.

A vítima é uma mulher, a condutora do veículo ligeiro, segundo o Jornal de Notícias. Além da mulher encarcerada, dois dos passageiros do autocarro sofreram ferimentos ligeiros. No local estiveram os Bombeiros da Feira, num total de sete operacionais, apoiados por três meios terrestres.

