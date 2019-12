Município da Feira regressa com “Festa de Natal pela Inclusão”

O Município de Santa Maria da Feira volta a organizar a “Festa de Natal pela Inclusão”, protagonizada por crianças, jovens e adultos de diferentes instituições concelhias, num momento de mostra de talentos à comunidade.

A Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, em parceria com a Provedoria Municipal dos Cidadãos com Deficiência e as instituições que trabalham no domínio da deficiência e os estabelecimentos de ensino levam a cabo, no próximo dia 8 de dezembro, às 15h00, no Europarque, mais uma “Festa de Natal pela Inclusão”.