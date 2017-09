Museu de Lamas apresenta Programa de Serviço Educativo

Com o intuito de oferecer ao seu público “um conjunto de opções dinâmicas, que permitam o contacto directo com as colecções que integram o seu espólio tão rico e diversificado”, o Museu de Santa Maria de Lamas dá a conhecer o seu programa de Serviço Educativo 2017/2018.

No seu Serviço Educativo, o Museu reconhece “um ponto alto em termos de qualidade teórica e lúdica, proporcionando ao visitante uma sensibilização para a própria arte, sua diversidade tipológica e temática, património cultural e respectiva conservação” – lê-se em comunicado.

