Ainda não escureceu e Santa Maria da Feira parece rendida ao Halloween. Se o Castelo está assombrado, no Europarque os zombies andam à solta. Esta será a terceira noite do Castelo Assombrado, e a estreia da Infected Run, a corrida ou caminhada de 5 km no Europarque é uma fuga dos zombies à solta que tentam “roubar” vidas aos participantes.