O anúncio foi feito por Firmino Costa, Presidente da Junta de Freguesia de Paços de Brandão, em Assembleia de Freguesia no passado dia 24 de Abril. As ruas da Ponte Nova e da Mata

(Relva), que ligam Paços de Brandão a Santa Maria de Lamas, e à rua do Cruzeiros, iriam passar a ter sentido único, depois da persistência dos moradores, da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal.

Esta sexta-feira a promessa foi cumprida, mesmo ainda não estando concluída na totalidade.

Os sinais foram destapados por funcionários da câmara municipal e a circulação ficou, finalmente, restabelecida ao trânsito, para alívio dos vários moradores e comerciantes que ali habitam.

O Jornal N contactou António Topa Gomes, vereador responsável pela obra, que nos informou que a data da inauguração do projecto está prevista para “ três semanas a um mês”, tempo necessário para os trabalhadores aprimorarem detalhes da obra que ainda não estão completos.