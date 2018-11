Neurociência no Marketing Digital em debate no ISVOUGA

Julien Diogo, CCO & Founder da ICN Agency, foi o orador da 23.ª edição das ISVOUGA MARKETING SESSIONS, que decorreu no dia 6 de novembro, no auditório do ISVOUGA, em Santa Maria da Feira.

Julien Diogo, autor do capítulo “Neurociência Cognitiva Aplicada aos Espaços e Design”, no livro Princípios de Neuromarketing, falou de Neuromarketing no Marketing Digital, a nova ciência do comportamento do consumidor, ou, nas suas palavras, “as pessoas compram emocionalmente e depois justificam as suas decisões com a lógica e argumentos racionais”.

A sessão terminou com a apresentação do livro “Marketing Digital & E-Commerce: Gestão de Conteúdos e Publicidade Online”, coordenado por Jorge Remondes e que conta com a colaboração de reputados especialistas: Daniel Pereira, David Monteiro, Elsa Fernandes, Inês Amaral, Márcio Miranda, Paulo Faustino e Uriel Oliveira. Nesta cerimónia de lançamento estiveram presentes Emídio Sousa, Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, Teresa Leão, Diretora do ISVOUGA e Natacha Carvalho da Editora PsicoSoma. De referir que é o primeiro livro em Portugal que aborda com profundidade, numa única obra, as campanhas publicitárias nas redes sociais Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn, Twitter e no Google. Este novo livro tem o apoio à edição do ISVOUGA, BIZFEIRA, WEBHS e SAFELAB Consulting Group.