Nova modalidade terapêutica em Santa Maria da Feira

No passado dia 21 de outubro, a livraria Vício das Letras acolheu uma apresentação sobre a cura reconectiva, uma medicina complementar mediada através da energia que se manifesta a nível físico, psicológico e mental. A conferência foi liderada por Cristina Ramalho, fundadora do Centro de Reconectividade e mentora de “A Reconexão”.

A iniciativa contou ainda com a participação de Cristina Capelo e Cidalina Moreira, facilitadoras da Cura Reconectiva em Santa Maria da Feira, que promoveram o evento. O best-seller “A Reconexão: Cure-se a si mesmo, cure os outros” foi já traduzido em mais de 40 idiomas. “Na sua essência, a cura é isto: é a libertação ou a remoção de um bloqueio ou interferência que nos manteve separados da perfeição do universo. Quando interagimos com este novo espectro, mais alargado e mais abrangente de frequências, algo muda dentro de nós que nos permite, não só aceder à nossa própria cura, mas também facilitar a dos outros” – considera Eric Pearl, criador do método. A Cura reconectiva é profissionalmente facilitada pelas intervenientes há mais de seis anos, através do Centro de Reconectividade, no Porto, na divulgação da terapia inovadora.