Novo Centro Escolar de Fornos inaugurado

Obra resulta de um investimento de 1,5 milhões de euros e irá acolher os alunos das EBs do Farinheiro e do Ribeiro

A Câmara Municipal de Santa Maria da Feira inaugurou, na passada quarta-feira, 11 de Setembro, o novo Centro Escolar de Fornos que, resultando de um investimento de 1,5 milhões de euros, irá acolher os alunos das escolas básicas do Farinheiro e de Ribeiro. Segundo o Presidente, Emídio Sousa, o novo edifício foi construído de raiz para funcionar como “um centro escolar de excelência, equipado com tudo o que se exige ao ensino moderno”.

As novas instalações integram assim duas salas para jardim-de-infância e quatro destinadas ao 1.º ciclo do ensino básico, estando o edifício também equipado com “refeitório, biblioteca, uma área de recreio e uma zona de jogos com excelentes condições”. Já desde a sexta-feira passada, o novo Centro Escolar de Fornos acolheu cerca de 150 crianças que antes frequentavam as escolas locais do Farinheiro e de Ribeiro, agora encerradas.