Novo Curso Superior chega a Santa Maria da Feira

A formação feirense vai ser enriquecida ainda no decorrer deste ano. O curso Técnico Superior Profissional (TeSP) em desenvolvimento Ágil de Software surge de uma parceria entre a Associação das Empresas das Tecnologias de Informação, Comunicação e Eletrónica de Santa Maria da Feira (AETICE) e o Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP). O curso será integralmente lecionado nas instalações da Escola Secundária da Feira já a partir do próximo ano letivo, e terá a lotação máxima de 20 alunos. Se a procura for elevada e a iniciativa se revelar um sucesso, existe a possibilidade de o número de turmas ser alargado no futuro.

A crescente informatização do Mundo não é novidade. O processo já começou há uns anos, e ainda hoje avança, de dia para dia, tornando-se praticamente impossível de conceber algum tipo de actividade ou gestão que não necessite de um software, de um computador e de alguém que saiba dar uso às ferramentas. Os tempos foram avançando, e a formação dos trabalhadores no domínio destas áreas não acompanhou o progresso. É aqui que surge a necessidade de criação do TeSP em desenvolvimento Ágil de Software, por se começar a testemunhar uma “dificuldade” geral em recrutar profissionais nesta vertente. “Nenhum candidato nos vem bater à porta. Este tipo de profissionais normalmente são captados ainda na universidade. Temos diversos associados que promovem já alguns anos estágios curriculares no âmbito da formação superior de forma a os captar para a respetivas empresas” – afirma António Teixeira, presidente da AETICE.

