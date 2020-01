O Trovador é uma casa emblemática da cidade de Santa Maria da Feira com cinco décadas de existência que fica situado na Rua dos Descobrimentos, nº2. Serafim Costa, gerente do espaço continua a manter a identidade através do espaço físico e dos padrões de qualidade da confeção dos produtos. O mobiliário e os candeeiros existentes no espaço estão desde a fundação. É tradicionalmente conhecido pelo fabrico da fogaça, caladinhos e doçaria regional. A fogaça continua a ser o ex-libris embora “os caladinhos começaram a ganhar alguma dimensão na casa” explica o gerente.