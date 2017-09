Obras na EN 223 podem avançar em 2018

A Assembleia da República aprovou recentemente um projecto de resolução que visa retomar o procedimento de concurso público para as obras de beneficiação da EN 223, apresentado pelos deputados do PSD na Assembleia da República eleitos por Aveiro (Amadeu Albergaria, Luís Montenegro, António Topa, Bruno Coimbra, Helga Correia, Regina Bastos, Susana Lamas e Ulisses Pereira).

O documento, que recomenda ainda que se retome o projecto de construção de túnel no troço compreendido entre o nó da A1 e o Hospital São Sebastião, ou apresente solução alternativa que unifique aquela zona da cidade-sede do Concelho, foi aprovado por unanimidade no Parlamento.

Recorde-se que, entretanto, a Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira aprovou, na sua reunião de 17 de Fevereiro do presente ano, por unanimidade, uma moção que, sustentando a importância da requalificação da EN 223, recomendava ao Governo que concluísse o processo de concurso e avançasse para a obra.

O actual Governo, depois do concurso público lançado, suspendeu o processo, cativando o dinheiro que estava destinado a uma obra que deveria ter arrancado no final de 2016 e dada como concluída no presente ano, mas tudo indica que todo o processo deverá ser retomado em 2018, já com o início das obras.

