Oficinas de mapeamento e instalações luminosas

‘Emotional Mapping’ é o tema da oficina levada a cabo no Mercado Municipal de Santa Maria da Feira e no Imaginarius Centro de Criação, no próximo dia 17 de novembro. Aberta à população em geral, a iniciativa visa diagnosticar as emoções dos cidadãos com o espaço público, testando ferramentas de observação e expressão, através da fotografia, vídeo, desenho, som e outras linguagens, num exercício que tem como objetivo a co-construção do espaço público.

Com ponto de encontro marcado para as 9h30, no Mercado Municipal de Santa Maria da Feira, os participantes vão circular livremente pelo centro da cidade, observando, registando e refletindo. Às 14h30, a atividade é retomada no Imaginarius Centro de Criação (ICC), onde se vão partilhar os registos e desenvolver ferramentas de storytelling para a construção de narrativas sobre a experiência de cada um. O resultado final será um mapa emocional da cidade, gerando um instrumento de cocriação e apoio ao pensamento e planeamento do espaço público, a partir da comunidade.

Esta é a primeira ação do LUCity! – Light Urban City! –, um programa de mobilidade de artistas para a criação de instalações luminosas no espaço público, em cocriação com a comunidade local, e ativação dos cidadãos para a ligação entre a arte e o espaço público. Em Portugal, a iniciativa acontece em Santa Maria da Feira (Mercado Municipal), com o artista português Monsenhor enVide neFelibata e o coletivo grego entropikalab, entre novembro e dezembro, cuja instalação, como produto final, permanecerá até janeiro de 2019.

