Oito armas apreendidas por violência doméstica

O Comando Territorial de Aveiro, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas de São João da Madeira, no dia 27 de novembro, deteve um homem de 56 anos, pela posse de armas proibidas, no concelho de Santa Maria da Feira. No âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares apuraram que o suspeito ameaçava de morte a vítima, uma mulher de 40 anos, tendo sido dado cumprimento a dois mandados de busca, uma domiciliária e outra em viatura, que culminou na apreensão de: um bastão de madeira; uma vergasta entrelaçada; uma navalha de abertura automática; duas facas com lâmina superior a 10cm; um frasco de gás pimenta; um par de algemas; uma navalha; seis munições. O suspeito foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Ovar.