Olimpíadas Seniores: Reviver a Mocidade

Foram centenas, os seniores de todo o concelho que participaram nas XIV Olimpíadas Seniores, nos dias 28 e 29 de junho. As atividades tiveram lugar no Parque da Cidade, Piscinas Municipais e Pavilhão da Lavandeira, em Santa Maria da Feira. A abertura 10h00 do primeiro dia, na envolvente das piscinas municipais, seguida da atuação da orquestra Classband, formada por seniores do programa Movimento e Bem-Estar.

Ao longo do ano, o Programa Movimento e Bem-Estar promove as seguintes atividades: ginástica de manutenção, hidroginástica, boccia, caminhadas temáticas, matinés dançantes, ensino de dança, comemorações do Dia Mundial da Saúde, Olimpíadas Seniores, Jogos de Natal e Jogos de Páscoa Intergeracionais, Class Band e Walking Football. As Olimpíadas Seniores marcam o encerramento de mais um ano do programa municipal de envelhecimento ativo Movimento e Bem-Estar, que a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira desenvolve desde o ano 2000, envolvendo atualmente 1900 seniores de 48 entidades concelhias. Com o envolvimento e participação dos seniores nestas atividades, fundamentais para a promoção de um envelhecimento saudável, a Autarquia proporciona aos idosos de todo o concelho momentos de convívio e bem-estar, combatendo o isolamento e a solidão, e promovendo a manutenção da saúde e o retardamento da dependência.

