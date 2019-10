Onda de assaltos percorreu quatro freguesias do concelho

São João de Ver, Lourosa, Paços de Brandão e Santa Maria de Lamas foram alvos de assalto; o suspeito, natural de Rio Meão, foi detido no Porto

Na passada madrugada de quinta-feira, 3 de outubro, uma onda de assaltos percorreu alguns pontos de comércio das freguesias de S. J. Ver, Lourosa, Santa Maria de Lamas e Paços de Brandão. Dois homens e uma mulher foram detidos após um despiste de automóvel no Porto, na madrugada de sexta-feira, tendo a Polícia Judiciária suspeitado que este fosse o grupo de assaltantes.

Um dos detidos é um homem de 37 anos, natural de Rio Meão, o outro homem tem 26 anos e a mulher, 49. O Jornal de Notícias avançou que tudo terá começado quando o automóvel em que seguiam os três suspeitos, não parou num sinal vermelho na Rua de Antero de Quental, em direção à Rua da Constituição. Segundo uma testemunha no local “o carro passou o vermelho e a polícia foi atrás dele, em perseguição” — o veículo suspeito circulou depois em contramão, pela Rua da Constituição. Já nas proximidades de uma superficie comercial, o veículo embateu contra um poste e ficou bloqueado. Dois dos ocupantes, um homem e uma mulher, foram transportados para o hospital de S. António pelo INEM, sem ferimentos graves. Ainda no local, os militares suspeitaram que se tratava de um veículo furtado. O carro não tinha a chave na ignição e tinha as mesmas características do veículo avistado na onda de assaltos que ocorreu horas antes no concelho de Santa Maria da Feira. A mesma fonte adianta ainda que o veículo foi furtado em S. Félix da Marinha, durante a noite.

Segundo as informações apuradas, os assaltos terão começado em São João de Ver, junto ao Suil Park, com alertas a sucederem-se num curto espaço de tempo para outras localidades. Na Rua João Paulo II ,em Lourosa, surgia informação, ao mesmo tempo, que alguns estabelecimentos comerciais de Santa Maria de Lamas estavam também a ser assaltados. Em Paços de Brandão, foi encontrada uma máquina registadora da papelaria Silva da freguesia de Santa Maria de Lamas.

