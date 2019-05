Open Resident Day contabilizou cerca de 500 participantes

Na passada terça-feira, 14 de maio, decorreu mais uma edição do Open Resident Day no Europarque. A iniciativa deste ano teve como fundamento a apresentação de oportunidades e planos de formação aos jovens médicos relativos à oferta por parte do Centro Hospitalar de Entre o Douro e o Vouga (CHEDV) e dos cuidados de saúde primários dos respetivos ACES (Agrupamento de Centros de Saúde). O congresso contabilizou cerca de 500 participações, sendo que a maioria dos inscritos foi constituída pelo público jovem.

Com a primeira sessão do evento a ter início por volta das 08h00, a manhã do Open Resident Day foi composta pela intervenção de vários médicos especialistas em diferentes áreas da saúde, assim como a presença da autarquia local por parte do Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, Emídio Sousa. Um pouco antes do “coffee break”, uma das intervenientes partilhou a sua experiência profissional, integrada no CHEDV, tendo comparado diversas situações nas áreas da saúde que se especializou em ginecologia e obstetrícia.

