Operários da cortiça em protesto antes de requererem ao Governo que medeie a negociação

Greve do sector, da passada quinta-feira, reivindica as mesmas mudanças contidas no CCT

Trabalhadores e sindicatos da indústria corticeira reuniram-se em protesto junto à Associação Portuguesa da Cortiça (APCOR) reclamando uma subida salarial mínima de 20 euros antes de avançarem para a requisição da arbitragem do Governo nas negociações. Em causa estão os termos do novo Contrato Coletivo de Trabalho (CCT) do setor, em que os operários querem ver refletidos os crescentes lucros das empresas corticeiras, exigindo por isso “um mínimo de 20 euros” de aumento para as categorias salariais mais baixas. É essa a pretensão dos cerca de 60 trabalhadores que se reuniram na passada quinta-feira, à chuva, em frente à associação do setor, onde o presidente do Sindicato dos Operários Corticeiros do Norte (SOCN), Alírio Martins, revelou à Lusa: “Depois de seis reuniões em que não chegámos ao que queríamos porque a APCOR não passa dos cerca de 17,45 euros de aumento, vamos agora requerer o processo de conciliação ao Ministério do Trabalho, para que seja ele a fazer de árbitro nas negociações”.

Outras reivindicações do SOCN são o pagamento de diuturnidades a todos os trabalhadores com mais de seis anos de antiguidade, para “acabar com a discriminação atual” que só aplica esse benefício a quem exercer funções administrativas, e a melhoria dos apoios disponíveis para quem é afetado por doenças profissionais.

