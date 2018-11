Orçamento para 2019 aprovado sem unanimidade

As Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2019 foram apresentadas pelo Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, Emídio Sousa. No seu discurso introdutório, o autarca reforçou a “evolução e o bom desempenho económico” que o Município tem apresentado, e frisou que o caminho continuará a ser trilhado em “direcção ao pleno emprego”.

No campo da educação, o edil sublinhou a “atenção especial” que o sector merece e, por isso, fez referência às apostas inovadoras feitas junto das escolas, como “a implementação de quadros interactivos, tablets, e linguagem da programação”. Houve ainda espaço para destacar o trabalho conjunto realizado com o Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP) e com a Aetice, que resultou na abertura de um curso na área da programação com duas turmas, e que ganhará asas em território feirense.“Este tipo de apostas permitem transformar o território a médio prazo, e tornam Santa Maria da Feira um lugar competitivo pelas competências das pessoas” – afirmou Emídio Sousa. Estão ainda programada para 2019 a requalificação da Escola Básica de Fiães, e a ultimação dos projectos do Centro Escolar de Fornos e do Centro Escolar de Santa Maria da Feira. Neste campo, os vereadores do Partido Socialista consideraram “importante” a elevação da EB2/3 de Paços de Brandão a escola secundária, fazendo ainda referência à Carta Educativa. “Continuamos sem uma carta educativa que projecte o nosso Município num horizonte temporal significativo, tal como temos vindo a defender constantemente. (…)

Leia mais na versão impressa do Jornal N